2016年我国固定资本投资总额达7.7万亿坚戈

哈通社阿斯塔纳 -- 经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫3日在政府扩大会议上表示，我国固定资本投资总额同比增长5.1%，达7.7万亿坚戈。

苏莱曼诺夫说："2016年，受国内外经济形势影响，国家经济度过了非常困难的时期。全球能源价格的波动和需求量的下降造成经济增长放缓。2016年前5个月，GDP增速曾出现下滑，通过一系列反金融危机措施，出现了增长态势，全年GDP增速达1%。"

苏莱曼诺夫介绍说，2016年，建筑领域增长7.9%、农业领域增长5.5%、交通运输领域增长3.8%。商品生产总额和服务领域份额分别占国家经济总额的36.6%和57.83%。

"尽管2016年全球矿产品需求量有所下降，但我国矿产产量则出现增长，在国内生产总值占据的份额也出现涨幅。统计显示，2016年全年，矿生产量在GDP占据的份额从2015年的10.3%增长至10.7%，农业产量增长4.9%（2015年4.7%），建筑领域增长6.4%（2015年6.0%）。此外，2016年前9个月，外国直接投资增长12.3%，同比增长4.5倍。其中，欧亚经济联盟投资增长47%（5.793亿美元），占总投资额的4%。"部长说。

【编译：小穆 审校：金桥】