2016年全球93名新闻工作者遇害

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合早报网消息，2016年全球共有93名新闻工作者遇害，另有29名新闻工作者在两次空难事故中丧生。

新华社报道，国际新闻工作者联合会12月30日发布的年度报告显示，同2015年相比，遇害新闻工作者人数下降了19人。在非洲、亚太、美洲、欧洲以及中东的23个国家发生的有针对性攻击、炸弹袭击和其他交火事件，是造成这93名新闻工作者丧生的主要原因。

2016年，伊拉克对于新闻工作者来说是世界上最危险的国家，共有15人在伊拉克身亡。排在伊拉克之后的是阿富汗、墨西哥和也门，遇害新闻工作者人数分别为13人、11人和8人。



这一年，还有29名新闻工作者在空难中罹难：11月29日巴西球队空难中有20名体育记者遇难；12月25日俄罗斯图154飞机失事，造成9名记者丧生。

国际新闻工作者联合会表示，媒体从业者面临的安全形势依然堪忧。今后，国际新闻工作者联合会及相关机构将加倍努力，力争早日清除笼罩在新闻业界的暴力阴霾。

国际新闻工作者联合会成立于1926年，是世界上规模最大的记者组织，秘书处设在布鲁塞尔。这一组织目前在100多个国家拥有60万名成员。