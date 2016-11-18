2016全球恐怖主义指数：哈萨克斯坦位列第94位

哈通社阿斯塔纳 -- 经济与和平研究所日前公布的2016全球恐怖主义指数（Global Terrorism Index ）排行榜中，哈萨克斯坦恐怖主义指数为0.934， 位列第94位。

数据显示，赖索托、贝宁、博茨瓦纳、哥斯达黎加、古巴、吉布提、萨尔瓦多、芬兰、加彭、冈比亚、加纳、圭亚那、海地、牙买加、拉脱维亚、立陶宛、马拉维、模里西斯、蒙古、纳米比亚、新西兰、尼加拉瓜、阿曼、巴布亚新几内亚、波兰、卡塔尔、罗马尼亚、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克、斯洛维尼亚、韩国、斯威士兰、东帝汶、多哥、土库曼斯坦、乌拉圭、越南、尚比亚等国家恐怖主义指数为0。



前苏联国家当中，乌克兰的恐怖主义指数最高，以7.132位居第11位。而俄罗斯的恐怖主义指数为5.43，位列第30位，白俄罗斯位居第86位（1.357）、吉尔吉斯斯坦第84位（1.445）、乌兹别克斯坦第117位（0.154）。



2016年全球恐怖主义指数最高的前10个国家如下：



1 伊拉克 9.960



2 阿富汗 9.444



3 尼尔利亚 9.314



4 巴基斯坦 8.613



5 叙利亚 8.587



6 也门 8.076



7 索马利亚 7.548



8 印度 7.484



9 埃及 7.328



10 利比亚 7.19



据悉，全球恐怖主义指数依据世界各国恐怖活动的程度来排定其排名。



该指数结合了许多影响超过10年时间的恐怖主义行动，通过研究者和决策者提供的一系列数据来加以分析，之后建立指数地图，显出国家恐怖主义的趋势。



在全球恐怖主义资料库中已记载的恐怖活动超过12.5万件。



【编辑：小穆 审校：木合塔尔•木拉提】



