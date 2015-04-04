纳扎尔巴耶夫：精益求精 确保世博园场馆主题工程2016年9月前完工（组图）

哈通社阿斯塔纳4月4日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天来到阿斯塔纳世博会建筑工地，详细了解正在建设中的各场馆工程进展情况。

纳扎尔巴耶夫对各建筑工地进行视察后指出，为了给场馆装修、设施安装以及绿化、景观环境布置等留足时间，按照施工进度表，各施工单位务必要确保世博会场馆主题工程在2016年9月份前完工。同时，政府从现在起就要会同相关部门从根本上解决各场馆会后利用问题的有效途径。

纳扎尔巴耶夫说："有些国家投入巨资建成的场馆在会后成为摆设、造成闲置、形成浪费，我们不希望这些现象出现在世博会后的阿斯塔纳，我坚信，只要规划得当、运营合理，阿斯塔纳世博会场馆的会后利用总体来讲应该是没有问题的，也许我们会在这里举办一些国际性活动，例如军事、工业、农业技术展等。要大力宣传阿斯塔纳，争取让世界各大公司进驻世博会场馆，目前已有一些国际银行和媒体提出会后在世博场馆设立办公场所的要求。总之，2017年秋季后，希望世博会所有场馆都能够被充分利用起来。"

纳扎尔巴耶夫指出，举办2017世博会的目的在于向全世界展示哈萨克斯坦在各领域取得的成就和综合实力。只要提到哈萨克斯坦，许多人都认为，哈萨克斯坦是能源大国，又是世界第一大铀矿生产国，还是粮食出口大国，自然资源丰富。是的，大跨步向前迈进的哈萨克斯坦确实到了该展现自己的时候了，正在建设中的哈萨克斯坦国家馆象征着国民尊贵和永不停止的步伐。

纳扎尔巴耶夫说，建成后的世博园将为年轻的首都增添一道亮丽的风景线，有助于提高阿斯塔纳的知名度。世博会将加速阿斯塔纳国际化大都市价值的兑现，对阿斯塔纳未来发展的影响不可估量，能够进一步引领城市发展更加绿色生态，将大大提升城市品质、加快城市现代化和国际化步伐，同时，世博园的建成将为首都市民提供又一休闲观光的好去处。 据悉，世博园占地面积174公顷，38个新鲜独特的建筑正在拔地而起，共有8家建筑公司参与建设，3500多名建筑工人正在加紧施工。（编译：林海）