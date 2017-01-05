阿尔法拉比国立大学进入2016世界绿能大学排名TOP200

哈通社阿斯塔纳 -- 据阿尔法拉比国立大学消息，印度尼西亚大学日前公布了2016年度世界绿能大学排名，阿尔法拉比国立大学进入全球200强。

值得一提的是，这是阿尔法拉比国立大学首次参加这项评比。作为哈萨克斯坦知名国立大学之一，阿尔法拉比国立大学通过这次评选进一步提高了在国内的领先地位。



世界绿能大学评选标准以环境保护、水资源充分利用、自然资源充分利用、废弃物储存与处理、校园环境等指标为主，2016年全球共有74个国家、516所高等学府参加评比。通过评比，阿尔法拉比国立大学顺利进入200强。这一成果足以证明该大学在绿色环保领域拥有丰富经验和极高潜力。



阿尔法拉比国立大学通过一系列科研项目为解决全球重大问题作出了许多重要贡献。在支持纳扎尔巴耶夫总统提出的"绿色桥梁"和"G-Global"倡议框架下，阿尔法拉比国立大学成为了在独联体国家大学当中唯一获得"RIO+20"全球会议举办权的高校。此外，该大学内还开设了绿色科技中心，目前正在实施"绿色校园"项目。



阿尔法拉比国立大学通过多年努力，在联合国发起的"学术影响力"全球倡议框架下，顺利巩固了在全球可持续发展领域的重要地位。大学还计划在世博会期间，展示节能领域的高科技技术与科研成果。



据悉，世界绿能世界大学排名（UI GreenMetric World University Ranking）由印度尼西亚大学于2010年首次发起，旨在评估各大学在环保、应对全球气候变化、节能、节水、废物回收和绿色交通等方面的表现。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】