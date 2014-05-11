英媒曝伦敦或接手2016奥运会 国际奥委会否认

哈新社阿斯塔纳讯，据腾讯网站报道，由于里约热内卢在筹备2016年奥运会的过程中，出现场馆速度建设过慢、筹办成本不断提升以及有工人死于场馆建设工程等问题，英国部分媒体认为，或许在最后时刻，伦敦将会成为"救火队员"，接力承办2016年夏季奥运会。对此，国际奥委会副主席约翰-科茨表示，尽管当地筹备工作还有很多缺陷，但是会尽量做好督促工作，不会轻易放弃里约热内卢。

里约奥运会筹备工作获评"最差"，英媒鼓吹2016奥运会重返伦敦 自从里约获得2016年夏季奥运会承办权后，关于当地的场馆建设问题就始终不断。建设速度过慢、工程中出现工人伤亡情况，"速度和安全"成为困扰场馆建设的主要麻烦。对此，英国媒体爆料，有位内部人员就透露："雅典奥运会前两年，当地已经在场馆建设方面完成了40%；伦敦奥运会前两年，伦敦甚至已经完成了60%的场馆计划。可是到目前为止，距离里约奥运会还有两年的时间，他们大概只完成了计划的10%。" 针对这种情况，这位内部人士表示："国际奥委会需要考虑B计划，什么是B计划，答案就是让奥运会回到伦敦！"对于这种论调，部分英国媒体表示支持和理解，毕竟距离伦敦奥运会过去只有几年时间，大部分的场馆设施是完全可以使用，甚至有些激进的媒体认为，现在伦敦的奥运场馆设施，足以超过如今还在建设中的里约热内卢的条件，完全有能力再次承办一届出色的夏季奥运会。 英国媒体的信心除了来自"内部"的消息，还有国际奥委会副主席约翰-科茨的态度。前不久，参与奥运会工作已经四十年的科茨，针对里约的筹备工作，表示这是他所见过的最差，坦言："筹备形势非常严峻不容乐观，具体未来如何谁也没有答案。"同时，对于里约奥运会的筹备工作，科茨很担心当地是否有足够的精力、财力和物力，既要准备一届出色的世界杯(2014年6月开始)，又要承办一届出色的奥运会。 奥委会副主席表态没有"B计划"，情况糟糕努力监督但不会放弃 虽然部分英国媒体，鼓吹2016奥运会重返伦敦，甚至提出国际奥委会的"B计划"。但是副主席约翰-科茨在接受采访时，明确表示没有所谓的"B计划"。"毫无疑问，这里的筹备工作很糟糕，情况甚至比当初雅典奥运会前还要差。"科茨坦言，"他们没有做好更多的筹备，场馆建设、交通设施、财政预算等等，很多方面都让我们感到担心。" "但是现在情况还没有到不可收拾的地步，我们不会如此轻易地就决定放弃。"科茨否定了2016奥运会重返伦敦的消息，表示："我们会制定更加详细的监督措施，争取提高当地筹备奥运会的效率。我们已经引起重视，既然他们还没有做好，那么我们就尽量让他们做好，2016年奥运会不会离开里约热内卢！"