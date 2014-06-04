中国将从2016年实施二氧化碳限排封顶

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，世界最大的温室气体排放国中国将把限排目标写入下一个五年计划、六四25周年前夕外国驻京记者受骚扰，是今天英国媒体关注的话题。

路透社引述中国国家气候委员会主任何建昆德的宣布说，为二氧化碳设定的绝对封顶指标将写入下一个五年计划，意味着中国将从2016年起首次执行温室气体限排指标。 中国目前执行的限排是将排放量与经济规模挂钩，自2005年以来中国的温室气体排放量增加了50%。 从2006年起，中国超过美国成为世界温室气体排放首户。

限排更严格严厉 路透社评论说，引入绝对限排封顶指标，将比现行措施更严格严厉。 今天的英国《卫报》注意到，中国的最新表态是在美国总统奥巴马宣布新的雄心勃勃的温室气体减排目标一天后作出的。 奥巴马政府新的减排目标是到2030年将二氧化碳排放量减低30%。 《卫报》评论说，中国选择的宣布时机，显然是要向美国人和世人表明，在对付气候变化上，中国也可以起到模范带头作用。 世界190多个国家的气候变化谈判代表正在汇集波恩，准备为期10天的新一轮气候变化谈判。 不过，《卫报》和路透社都注意到，中国官员还没有提供一个限排封顶的具体数字。 何建昆主任对路透社说，尽管将引入限排封顶，中国的二氧化碳排放仍将在2030年达到顶峰，从现在的70-95亿吨增长到110亿吨。