法国将从2016年起全面禁用一次性塑料袋

哈通社阿斯塔纳7月3日电，据外媒报道，法国政府日前宣布，将从2016年开始全面禁止使用严重污染环境的一次性塑料袋制品，取而代之的将是可降解袋和可堆肥袋。这一时间表远早于欧盟设定的最后期限。

在审议一份关于生物多样性的法案过程中，法国国民议会可持续发展委员会连夜举会并于26日凌晨通过了一项政府提出的修正案，即从2016年1月1日禁用一次性塑料袋。法国环境部长罗亚尔对此决定表示欢迎，并称此举必将为有关产业创造新的就业岗位。

与欧盟有关政策相比，法国政府提出的这项法案更具超前性。欧洲议会于今年4月通过了一项指令，要求到2017年前将欧盟范围内的一次性塑料袋使用量减少一半，到2019年前将其使用量减少80%。 罗亚尔当天向新闻界表示，这项法案旨在用可降解袋和可堆肥袋取代一次性塑料袋，因为一次性塑料袋对环境造成了严重污染，尤其是会破坏海洋生态。她还补充说，但是超市和商铺仍然可以继续提供可重复使用的购物袋，这类制品不受此影响。

罗亚尔认为，这是环保组织期待已久的一项重要举措。同时，这一政策还能推动生物可降解包装材料等绿色产业的发展，从而为法国创造更多的就业岗位。