希拉里没戏? 传奥巴马力挺哈佛女校友参加2016年大选

哈通社阿斯塔纳电，据美国中文网援引英国《每日邮报》7月6日报道，尽管马萨诸塞州参议员伊丽莎白•沃伦还不确定是否会参与大选，但奥巴马已暗中承诺，若她参选，将会全力支持，助其成为新总统。相比之下，民主党候选人中的大热门--前第一夫人、前国务卿希拉里•克林顿似乎受到了奥巴马的冷落。

伊丽莎白•沃伦虽然在名气和号召力上可能不如希拉里，但实力绝对不容小觑。沃伦曾任教于哈佛大学法学院，还担任过总统助理。2011年消费者金融保护局成立，沃伦更是功不可没。她毫不掩饰自己对华尔街和少数巨富的"嫌恶"，这也令其备受激进人士青睐。沃伦也许能像2008年奥巴马当选一样，振奋民主党左派，这个优势是身为中间派的希拉里所不具备的。 据称，奥巴马不但自己支持，还拉上了高级顾问瓦莱丽•贾勒特，让其做说客，说服沃伦参选。近几周，贾勒特与沃伦有过多次秘密会面。贾勒特称，相比其他人，沃伦更有可能继续推动奥巴马留下的一系列政策。 奥巴马夫妇和贾勒特一直在分析、讨论。贾勒特还告诉过沃伦，奥巴马已准备好支持她，将在竞选中为其提供资金和组织上的支持。奥巴马夫妇认为，沃伦看待事物的观点和他们较为相似，都比较理想化，而且她意志坚定、雄心勃勃，政治主张也与奥巴马合拍，即欲将美国打造成一个欧式民主社会主义的国家。 尽管如此，一位消息灵通的民主党人士则对此消息嗤之以鼻，斥之为"胡扯"。他说："媒体就是想要将沃伦和希拉里对立起来，好制造卖点、炒作新闻。如果沃伦公开挑战希拉里，全美的女性都不会饶了她，沃伦还会失去公信力。" 奥巴马的确曾经表示过忧虑，担心希拉里当选后不会继续推进和执行自己的很多政策。但除此之外，奥巴马从未公开发表过相关意见。此外，在以往的多次采访中，沃伦断然称自己无意参选。