乌兹别克斯坦计划至2016年底对俄蔬菜水果出口增加一倍

哈通社阿斯塔纳8月8日电，据俄新网报道，乌兹别克斯坦农业水利部官员奥利姆博伊•奥尔特科夫向俄新社透露，乌兹别克斯坦计划将对俄罗斯出口的蔬菜水果产品增加一倍，达到50万吨。

他说，去年乌兹别克斯坦向俄罗斯进口蔬菜水果产品20万吨，创汇3亿美元，今年可能增加5-7万吨，创汇超过4亿美元。他估计，向俄罗斯出口的蔬菜水果约占乌兹别克斯坦这种产品出口量的80%。

他指出："去年我国向俄罗斯出口的蔬菜水果数量就已经超过这类产品传统的大型供货商，例如波兰、西班牙、阿根廷、摩洛哥和意大利。"

他表示，限制对俄蔬菜水果出口量的因素包括：乌兹别克斯坦交通设施的状况和通过俄罗斯海关检疫要求的提高。

俄罗斯总统普京周三下令，一年内禁止从那些对俄罗斯实行制裁的国家进口个别农产品、原料和食品，责成政府拟定受到限制的产品具体名单。

2013年乌兹别克斯坦蔬菜水果生产量增加了8.4%，达到1060万吨，瓜类产量增加到157万吨（增长10.3%），葡萄增加到130万吨（增加9.2%）。与此同时，据初步计算，上述数量中每年只有50-70万出口到独联体国家，主要是俄罗斯和哈萨克斯坦。