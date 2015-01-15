希拉里或春季宣布参选2016

哈通社阿斯塔纳1月15日电，据中新网援引"中央社"报道，前美国国务卿与第一夫人希拉里进军白宫已是定数，就待宣布参选。希拉里竞选团队将结合奥巴马阵营与克林顿家族精英，2016年与2008年形势大不相同。

虽然距离民主党总统党内初选首站艾奥瓦州还有1年时间，希拉里阵营未掉以轻心，已在当地展开基层动员，募款金额与人气都未见可能的挑战者。 2008年初选，奥巴马以首位非裔参选人身份，掀起席卷全美风潮，希拉里出师不利，位居第三，如今的形势则完全改观。 希拉里前艾州竞选总干事克劳福(Jerry Crawford)表示，如今已无蓄势待发的奥巴马强龙压境，情况与当年大不相同。

希拉里迄今尚未正式宣布参选，相较于共和党人争相表态的热烈气氛，民主党显得低调，党内自由派力拱联邦参议员华伦(Elizabeth Warren)参选，在华伦表达无意愿后，选情更显单纯。 希拉里阵营近期整合民主党选举机制。奥巴马的前民调主管班纳森(Joe Benesen)与广告经理马戈利斯(Jim Margolis)加入竞选活动，民主党2016竞选团队将融合奥巴马与克林顿家族的班底。 外界预期希拉里将于春季宣布参选，民主党幕僚透露，一切已准备就绪，就待正式宣布，届时希拉里将密集投入全美活动。