2016年上合组织反恐军演将在吉尔吉斯斯坦举行

哈通社阿斯塔纳11月26日电 据中新网报道，在26日的中国国防部例行记者会上，中国国防部新闻发言人吴谦表示，2016年上合组织成员国军队将在吉尔吉斯斯坦举行联合反恐军事演习。

有记者提问，最近，涉及中国公民的恐怖事件比较多。请问中国军队在上合组织框架内已经进行多次反恐演习，未来会不会扩大范围？中国会不会和欧美国家进行反恐合作？ 吴谦回应称，中国军队积极致力于开展国际反恐合作。比如，反恐一直是中外军队联演联训的一个重要课题。近年来，中国军队与上合组织成员国军队共举行了10次多双边联合反恐军演，形成了定期举行反恐演习的机制化安排，联合反恐军演已成为防务安全合作的重要内容。根据今年上合组织成员国国防部长圣彼得堡会议达成的共识，2016年上合组织成员国军队将在吉尔吉斯斯坦举行下一次联合反恐军事演习。 此外，中国军队还与巴基斯坦、印度、泰国、印度尼西亚、新加坡、委内瑞拉、约旦等国军队举行了包含反恐科目的联合训练。这些反恐联合演训活动，对于深化双多边军事关系、相互借鉴有益经验、提高共同应对新威胁新挑战的能力发挥了积极作用。中方一向对举行反恐联演联训持开放态度，至于今后中方与哪些国家举行联合反恐军演，将由中外双方协商确定。