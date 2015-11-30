2016年度国情咨文主题：《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》

哈通社阿斯塔纳11月30日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）30日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳独立宫向全国人民发表2016年度国情咨文：《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》。

在国情咨文讲话中，纳扎尔巴耶夫总统强调，当前我国面临的全球形势十分复杂，大国之间的相互制裁令国际社会举步维艰。 纳扎尔巴耶夫表示，在此等危机时刻，稳定的国家秩序十分必要，全社会应团结一心，一切以国家利益为先。 "我们需秉持‘我为人人，人人为我'的原则，努力奉献。我们必须在这一严峻形势当中，找到一条出路。最合适的计划就是最好的计划。我们应顺应时代的潮流，作出合理的判断，制定相应的计划。我们最终的目的，是将哈萨克斯坦建设成人民幸福、社会安定、富饶强盛的永恒之国。"纳扎尔巴耶夫说。 纳扎尔巴耶夫还指出，哈萨克斯坦当前的目标是跻身世界最发达国家前30强行列。"2年前，在《哈萨克斯坦2050》发展规划发布之初，我就已经对今后可能将遭遇的各种困难做出了预计，并提出要制定相应的应对措施。只要我们按照计划稳步前进，必然将取得最终的成功。"他说。（编译：塔尔）