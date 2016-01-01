纳扎尔巴耶夫总统发表2016年新年贺词

哈通社阿斯塔纳1月1日电，新年前夕，纳扎尔巴耶夫总统通过电视直播发表了2016年新年贺词，向全国人民致以新年的祝福。全文如下：

尊敬的同胞们！

2016年的新年钟声即将敲响。

在这辞旧迎新的美好时刻，我很高兴向全国民众，致以新年的祝福！

回顾过去的一年，全球性的经济危机对我国的经济发展带来了一定的影响，但在全国人民的共同努力下，我们还是延续了稳步发展的脚步，哈萨克斯坦的国际地位得到了显著的提高。

今年，我们向全世界证明了哈萨克斯坦是一个拥有悠久历史和文明的国家。作为我国和睦和谐的族际关系奠基者，哈萨克斯坦民族和睦大会已经成为了我国的形象与象征，并且，其精神还将永远留存在我们的后人血脉之中。

我国第三位宇航员，也在今年顺利的完成了太空任务，让哈萨克斯坦国旗高高飘扬在太空。

我们顺利完成入世谈判，正式成为世贸组织成员。

总统大选的顺利举行，更向世界彰显了我国人民团结的力量。

哈萨克斯坦人民有坚强的毅力和不屈不扰的精神，只要我们有这样的精神，我们就会一直向前，取得一个又一个新的胜利！

在即将过去的一年里，我们已经明确新的发展任务。新的一年我们道路光明、任务明确、目标高远。"光明大道"经济计划、五大改革目标和"百步计划"，将成为推动国家不断发展和前进的强力引擎。

我相信，即将到来的猴年将给我们带来富足和吉祥！为每一个家庭带来财富和欢乐，和谐和友爱！

尊敬的同胞们，新年快乐！（编译：塔尔）