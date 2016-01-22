2016年去哪些国家旅游花费最少？

哈通社阿斯塔纳1月22日电 知名旅游、机票搜索平台天巡网（Skyscanner）近日对2016年最便宜的旅游目的地进行了筛选和预测。根据该网公布的结果，印度和印度尼西亚荣登榜首，被推荐为今年最廉价的旅游胜地。

天巡网的统计，是依据两名旅行者在目的地居住一天一夜期间，出行、住宿和就餐的总体花费进行的计算。

根据这一计算，在印度和印度尼西亚的"两人一日"之旅中，总共花费不会超过40美元。

网站分析人士还表示，如果旅行者能做到更加的精打细算，在印度的一日花费甚至还可以缩减到20美元之内。

榜单中还有不少其他国家上榜。其中，尼泊尔和越南每日花费为45美元，老挝为55美元，斯里兰卡为60美元。

榜单作者称，俄罗斯周边国家的旅行花费也相对比较低廉。比如，阿布哈兹的日花费金额为65美元，亚美尼亚为70美元，而格鲁吉亚为80美元。

在欧洲国家中，对背包客（尤其是背包客们的钱包）而言相对最为"友善"的国家，包括萨尔维亚、保加利亚、黑山、罗马尼亚和匈牙利。这些国家的日花费在70-85美元之间。

不过在这些花费当中，抵达这些国家的机票价格并为计算在内。（编译：塔尔）