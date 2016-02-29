2016年国内多数企业计划加薪

哈通社阿斯塔纳2月29日电 据Antal Kazakhstan招聘公司日前公布的调查报告显示，哈萨克斯坦境内大多数的企业，计划于2016年提升各自员工的月工资水平。

调查报告称，参与此次调查的哈萨克斯坦企业中，62%的企业均表示有意在今年提高员工的月工资，而这些企业中的大多数（75%）计划的工资涨幅大约在4-15%左右。

半数以上的企业今年没有裁员的计划，但相比2015年秋季的调查，计划扩大经营规模、增加员工的企业数量减少了17%。

有6%的企业计划于今年进行裁员。与此同时，不会招聘无工作经验的新员工，以及只会向空缺岗位定向招聘专业技术人才的企业，占到了国内企业的半数（50%）。

"当前的经济形势下，国内企业均在想方设法保留住自己的员工团队，这也从我们的调查结果中可以显示出来。" Antal Kazakhstan总裁安娜•科威斯卡娅说，"新的岗位用工需求，自12月-1月的短暂减少之后，又开始有所回升。这主要同岗位变动和跳槽等情况的出现有关，但也有部分企业增加了自认的员工规模，这部分主要在经济领域。与此同时，计划裁员的企业数量，与去年秋季相比并无增长。"（编译：塔尔）