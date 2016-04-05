外媒：吉尔吉斯斯坦密锣筹备上合组织"和平使命-2016"军演

哈通社阿斯塔纳4月5日电 据环球网消息，吉尔吉斯斯坦武装力量总参谋部发布消息称，上海合作组织"和平使命-2016"反恐军演参演者的军营将按照国际标准建成。

"和平使命-2016"将于2016年9月5日至12日在吉尔吉斯斯坦举行。演习将在位于吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州的"雪绒花"训练中心的基地进行。届时，哈萨克斯坦，中国，吉尔吉斯斯坦，俄罗斯以及塔吉克斯坦都将派部队参与演习。

据悉，2007年6月27日，上合组织成员国国防部签署有关举行"和平使命"联合反恐军事演习的协议。此后，上海合作组织成员国境内每两年举行一次演习。



吉尔吉斯斯坦武装力量总参谋部新闻办公室表示："目前，在演习将要举行的地区，军营包括基础设施在内的设施建设正在紧锣密鼓地进行。在上合组织框架下在共和国境内举行如此大规模的军演还是首次。"

上合组织成员国军事代表团6月将在吉尔吉斯斯坦就演习组织筹备工作举行第三轮参谋部会谈。在前两次会谈中，上合组织成员国指挥部代表确定了军演地点，实践行动意图，各国的军备和人员数量，以及其他组织问题的细节。