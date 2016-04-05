蒙古国经济论坛-2016在乌兰巴托举行

哈通社阿斯塔纳4月5日电 据新华网消息，3月31日，为期两天的蒙古国经济论坛-2016在乌兰巴托落幕，本届论坛的主题是"教训、挑战和应对"，蒙古国总统和总理分别在论坛发表演讲，均对蒙古国当前经济困境的原因进行反思。

蒙古国总统额勒贝格道尔吉指出，当前经济低迷的主要原因在于蒙古国近几年糟糕的政治现状，许多蒙古国政治家为了选举而进行不负责任的政治表演，一些议员置国家利益于不顾，阻止一些大型矿业开发项目。



蒙古国总统额勒贝格道尔吉说，五至十年前，当矿产品价格高的时候，如果积极推动矿产品出口，企业就不会面临当前这样的困难，几年前确实是发展经济的好机会，但是蒙古国却丧失了唾手可得的良机。



蒙古国总理赛汗比列格也批评一些政治家打着爱国的旗号来阻止相关大型矿业项目的进展，影响了蒙古国对外来投资的吸引力。赛汗比列格在演讲中说，要解决当前的经济困境，各政党和民众要革新对经济发展的认识，要与经济发展中的消极力量作斗争。



蒙古国总理赛汗比列格在论坛开幕致辞中提到，该国政府债务达到49亿美元，蒙古国全国向商业银行以及私营部门的借款已达210亿美元。