里约2016：普京指俄田径运动员禁赛令“不公平”

哈通社阿斯塔纳6月18日电 据BBC消息，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯田径运动员被继续禁止参加国际赛，包括将于8月5日开始的2016年里约热内卢奥运会，是不公正和不公平的。

国际田径联合会（IAAF）星期五（6月17日）在维也纳发表声明说，将不会解除俄罗斯因为系统性使用运动禁药而被禁赛的措施。

俄罗斯运动员如果能够证明自己清白，仍然可以以个人名义参加比赛。

弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）呼吁包括国际奥林匹克委员会（IOC）等其他组织介入事件。

国际奥委会将于下周二（6月21日）在瑞士洛桑举行全体峰会，但执行委员会表示，峰会之前，会在本周六（6月18日）进行电话会议讨论有关问题。

"有一些法治原则是世界公认的，其中一条就是责任永远应该落到个人身上，"普京说。

"那些和违规没有关系的人，为什么他们应该因为违规的人而受罪？"

"我预计我们将会和我们在世界反兴奋剂机构组织内的同事进行讨论，而我也希望国际奥委会能够有适当的回应。"



现在人们对俄罗斯是否会参加2016年奥运会产生疑问



世界反兴奋剂机构（WADA）曾在去年11月发表报告指出，俄罗斯田径运动中存在着国家支持的使用禁药问题，甚至可能有秘密行动组参与，国际田联随后做出了禁止俄罗斯运动员参赛的决定。

此后，俄罗斯实施了一些改革措施，包括全面修改条例，引入独立药检程序，并在学校开设反运动兴奋剂课程等。

世界反兴奋剂机构的特别工作组对改革措施进行了研究，但是周三（6月15日）发表的最新报告揭露了更多的问题。

报告表示，虽然俄罗斯在反禁药问题上取得重大进步，但要达到国际田联的标准仍然有很多工作要做。尤其是以下几方面：

容忍兴奋剂使用的文化根深蒂固，尚未看到改变的迹象。田径队伍的主教练和运动员似乎不愿意承认兴奋剂问题的严重性。

一个能强力而有效地监督和阻吓兴奋剂使用的反兴奋剂基础部门仍然未建立起来。

有详细的指控显示，俄罗斯体育部指挥了系统性的兴奋剂使用，并对此进行包庇。

WADA表示，他们的官员在俄罗斯被秘密行动组威胁并阻止对运动员进行药检。

国际田联的鲁恩·安德森（Rune Andersen）指，俄罗斯运动员"被自上而下的兴奋剂问题玷污了"。

"系统性的兴奋剂问题在俄罗斯一直存在--很难找出清白的运动员，"安德森说。

国际奥委会副主席约翰·科茨（John Coates）表示，俄罗斯运动应该继续被禁赛，不被允许参加今夏的里约奥运会。

他说，俄罗斯的反兴奋剂部门和运动员组织已经"烂到了骨子里"。

与此同时，俄罗斯撑杆跳运动员叶琳娜·伊辛巴耶娃（Yelena Isinbayeva）表示，她会到法庭去反对国际田联的决定，声称这是"对人权的侵犯"。

34岁的伊辛巴耶娃曾在2004和2008年两届奥运会夺金。她说："我感到失望和愤怒。我觉得被冒犯了。"

"没有人为我们的权利抗争，而且国际田联本身也存在巨大的问题，还有它对于维护清白运动员权利的立场。"

"我们是因为我们没有做过的事情而被指责。我不会保持沉默，我会采取行动。我会向人权法庭提出上诉。"

俄罗斯体育部针对国际田联的决定发表声明说，他们对此感到"极为失望"。

声明表示，"由于一些运动员和官员的错误行为，清白的运动员的梦想遭到毁灭。他们付出多年的牺牲希望能够竞争奥运，但是这些牺牲看上去将付诸东流。"

"自从国际田联实施禁令之后，我们尽一切可能的努力试图重新获得国际社会的信任，我们重新建立了由令人尊敬的国际专家所领导的反运动禁药机构。"

"我们的田径运动员正在受到英国反运动禁药机构的检测，每个运动员都在接受常规测试的基础上再增加至少三次测试。"

"我们没有任何隐瞒，我们认为我们已经满足了国际田联提出的解禁条件。"

国际田联主席塞巴斯蒂安·科男爵（Lord Coe）则表示，在就俄罗斯禁赛问题作出决定的过程中"没有任何政治"介入。他强调，裁决是以不记名方式作出的，而仲裁成员也包括了多个不同国家的人。