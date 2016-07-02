里约2016：百米飞人博尔特奥运选拔赛拉伤

哈通社阿斯塔纳7月2日电 据BBC消息，里约奥运会前夕，夺得过六面奥运短跑金牌的牙买加飞人尤塞恩·博尔特（Usain Bolt）在国内的奥运选拔赛拉伤大腿肌肉，备战里约遇上阻碍。

29岁的博尔特在男子100米选拔赛第一轮当中遭遇一级拉伤，在获得半决赛最好成绩之后退出当日比赛。

按照常规赛制，博尔特已经失去了代表牙买加参加里约奥运会的资格，但由于牙买加的选拔制度容许因医疗原因豁免，这名世界纪录保持者仍然可以期待在8月的里约争取卫冕男子100米和200米金牌。

"我已经提交了医疗豁免，申请无需参加100米决赛和全国锦标赛的余下赛事，"博尔特在社交网站推特（Twitter）上发帖说明。

博尔特表示"将会立即寻求治疗"，争取赶在6月22日伦敦奥运周年庆（theLondon Anniversary Games）时伤愈复出。

奥运金牌得主和世锦赛冠军缺席的情况下，在金斯敦进行的选拔赛100米决赛由2012年伦敦奥运会银牌得主约翰·布莱克（Yohan Blake）以9秒95胜出。

另一方面，女子400米冠军、美国选手桑娅·理查兹-罗斯（Sanya Richards-Ross）则在尤金举行的美国奥运选拔赛中退出，将不会前往里约卫冕。

31岁的理查兹-罗斯将在本赛季结束后退役，她在选拔赛跑出250米后拉伤大腿，被迫退赛。

"我已经拥有一个精彩的运动生涯，"夺得过三次奥运会冠军的美国人说，"不能去里约，那是最难受的事情。无论你伤得多么重，也仍然会觉得自己有可能。"