哈萨克斯坦高等学府2016年国家排名公布

哈通社阿斯塔纳7月12日电 哈萨克斯坦保障教育质量独立机构（БСҚА）月12日在《主权哈萨克斯坦》报公布了2016年哈萨克斯坦高等学府最新国家排名。

БСҚА所公布的排行榜包括各类哈高等院校，其分类按照综合类、技术类、经济人文类、医学类、教育类和艺术类划分。



统计指标包括教师（教授）教学质量、学生素质及其学习情况、科研创新活动、国际合作情况，以及学校网站质量。



БСҚА排名评测方法符合IREG大学排名规范-柏林原则的要求，较好保障了评测透明度、准确性和有效性。



在2016年综合性大学排行榜上居于前列的，和往年一样仍然是哈萨克阿尔法拉比国立大学、古米列夫欧亚国立大学、南哈萨克斯坦奥埃佐夫国立大学。



最佳工科大学排名前三位分别是哈萨克斯坦——英国技术大学、卡拉干达国家技术大学、哈萨克斯坦国立农业大学。



在人文经济类高校排名中，排名第一的依然是KIMEP大学，哈萨克斯坦消费者协会卡拉干达经济大学和阿拉木图管理大学名列第二、三位。



在医学类大学中排名居前的分别是哈萨克阿斯芬迪亚罗夫国家医科大学、塞梅市国家医科大学和南哈州国家医药研究院。



在师范类院校中,最好的学校包括哈萨克阿拜国立师范大学、哈萨克国家女子师范大学、巴甫洛达尔国家师范学院。（编译：木合塔尔·木拉提）



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