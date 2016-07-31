里约2016：国际奥委会设专组审核俄罗斯运动员

哈通社阿斯塔纳7月31日电 据BBC消息，国际奥林匹克委员会（IOC）宣布，一个三人小组将负责对俄罗斯运动员参与巴西里约热内卢奥运会的资格作出最终裁决。

在俄罗斯被揭发存有国家撑腰的服用违禁兴奋剂行为后，国际奥委会上周表示，各体育项目总会必须决定哪些俄罗斯运动员有清白之身。



但国际奥委会如今改变主意，并称这三人委员会"将决定是否接受或拒绝最后的建议（名单）"。



里约奥运将于星期五（8月5日）揭幕，目前俄国有超过250名运动员获确认清白，可以参赛。



这个三人委员会的成员是国际奥委会医学委员会主席兼国际射箭总会主席厄格·埃尔德纳、国际奥委会运动员委员会主席克·博克，以及西班牙奥委会委员，已故国际奥委会主席萨马兰奇之子，胡安·安东尼奥·萨马兰奇·萨利萨奇斯（小萨马兰奇）。



世界反兴奋剂机构（WADA）此前发表独立调查报告，揭发俄罗斯在多个体育项目上推行国家操纵的四年"使用兴奋剂计划"，并据此建议禁止所有俄国运动员参赛。



国际奥委会并未采纳全面禁赛建议，引发世界反兴奋剂机构与外间批评。游泳运动员莫罗佐夫与鲁宾采夫则成为首两名运动员到国际体育仲裁法庭上诉禁赛决定。



"坚拒告密者"



另一方面，在俄罗斯禁药案中有告密角色的田径运动员尤利娅·斯捷潘诺娃再次要求国际奥委会重新评估拒绝她参加里约奥运的决定。



国际田径联会本来建议让这位女子800米跑运动员以独立身份参赛，但国际奥委会认为她毕竟曾经无法通过兴奋剂测试，裁定她不能参赛。



尤利娅·斯捷潘诺娃与丈夫维塔利·斯捷潘诺夫星期六（7月30日）再次致国际奥委会要求重审决定。国际奥委会回信称已拒绝复检其案件，也没曾在执委会上讨论此事。



国际奥委会发言人阿当斯说："我们早就做了最终决定。"