"阿拉木图小姐2016"决赛圈入围佳丽名单公布

哈通社阿斯塔纳8月4日电 "阿拉木图小姐2016"选美大赛主办方于4日公布了本届大赛入围决赛圈的佳丽名单。

在经过了多轮竞争之后，共有17名佳丽入围最终的决赛圈。



这些佳丽的年龄均在17-22岁之间。



本届大赛决赛将于2016年9月举办，入围决赛的选手将在接下来的一个月内为决赛做准备。



据了解，决赛圈将分阶段举行多轮竞赛，考核内容包括参赛者的学识水平、厨艺、体育和才艺等。



值得一提的是，"阿拉木图小姐2016"选美大赛冠军，将获得被推荐参加"环球小姐"大赛的资格。



以下为入围本届阿拉木图小姐选美大赛的选手名单：









艾詹·俄克拉索娃 19岁 大学生











阿依格里姆•阿布德拉西姆 19岁 大学生









劳拉•伊斯曼洛娃 22岁









卡米拉•库布拉科娃 19岁 大学生









阿尼拉•克里姆 18岁 大学生









努尔莎吾列•多斯卡丽娜 19岁 哈萨克斯坦内务部学员









阿米娜•多斯姆巴耶娃 19岁 大学生









阿依格里姆•阿赫梅托娃 21岁 大学生









阿斯耶姆•耶森格勒迪耶娃 18岁 高中毕业生









瓦莲缇娜•琪尔卡希娜 20岁 投资顾问









艾詹•萨伊然别科娃 17岁 大学生









阿迪姆•努尔哈利 17岁 高中生









亚娜•库尔马格洛娃 19岁









叶卡捷琳娜•阔米斯洛娃 21岁 大学生









沙仁•阿克帕尔 18岁 大学生









卡米拉•阿斯洛娃 17岁 大学生









阿迪姆•阿勒玛兹 18岁 大学生