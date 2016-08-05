里约2016：巴西足球的”奥运魔咒“会延续吗？

如果奥运会奖牌预测这种固定节目是可信的话，那巴西男足在8月20日那一天应该会在马拉卡纳体育场展露灿烂的笑脸，而那块金闪闪的纪念品也应该会围在他们的脖子上。

除了有一件事--他们在这项赛事上的"魔咒"。



并不是说内马尔（Neymar）领衔的球队阵容不够强--他们的实力是毋庸置疑的。



但是他们必须克服这个国家在这项令他们傲视世界的运动上唯一的缺失，他们从未赢得过奥运金牌。它既是"诅咒"，也有其他的原因。



一次次的奥运会，一代代的巨星在这项赛事折戟，有时候他们甚至都没闯到最后一关就失败了--他们在1980年的莫斯科、1992年的巴塞罗那和2004年的雅典均没有入围。



"魔咒"也帮助解释了为什么相比起其他国家，巴西的球迷和媒体对于奥林匹克足球项目更加念念不忘。



邻国阿根廷、墨西哥和乌拉圭都可以欢快在巴西人眼前显摆他们的金牌。



巴西足球在13次奥运会当中的成绩并不骄人：三块铜牌加两块银牌，令这个国家在奥林匹克足球项目总排行榜上位列第19，而排在它前面的18个国家都至少赢得过一次金牌--包括两个非洲国家，还包括英国。



这到底是为什么？巴西人自己也想知道答案。



确实，奥运会曾经禁止职业球员参赛的规定到1984年的洛杉矶奥运会才修改，这一度给这个足球王国造成了障碍。



因为这条规则，奥运会就从未有过球王贝利的身影。



可是，即使是职业球员时代，状况也没有好转。巴西足球传奇人物济科（Zico）认为，这是态度和斗志的原因。



"巴西人不能简单地以为奥运会金牌是唾手可得的东西，不需要奋斗，"他说。



"过去几十年，其他国家都已经进步了，他们会对于有机会打败桑巴军团感到兴致勃勃，而他们也确实做得到。"



前世界杯冠军和奥运银牌得主邓加也曾执教过巴西国奥队。他指出，很多巴西队的对手对于奥运会的年龄限制规则更加适应--奥运会男足项目规定，18人大名单中必须有15人在23岁以下。



"我们的很多年轻球员很早就出国踢球，在各自的俱乐部里又不是主力，而巴西的一些对手则会花多年的时间来磨合球队。"



还有其他的阴影也笼罩着2016年的这支国奥队。



两年前，巴西在主场冲击世界杯冠军的努力在一场7-1负于德国的惨败中收场，人们在传说，巴西球星根本无法承受在家乡球迷面前夺冠的压力。



但另一方面，内马尔和他的队友们却是"手气"不错：与南非、伊朗和丹麦同分在A组，这样他们就将至少要到半场赛才会需要面对本届赛事的强队--墨西哥、德国、阿根廷和葡萄牙。



"巴西是更加有可能赢得本届比赛冠军的国家，但是认为只有巴西才有天才年轻球员则是幼稚的，"1970年世界杯冠军成员托斯唐（Tostao）说。



有一件事是肯定的：这将会是摆脱这个诅咒的最佳机会。



巴西奥运悲喜剧回顾



汉城（首尔），1988



当时这支球队拥有后来赢得1994年世界杯冠军的一众核心球员--比如前锋罗马里奥和贝贝托，还有门将塔法雷尔--但巴西最终在金牌争夺战中被强悍的苏联队加时赛击败。



亚特兰大，1996







拥有罗纳尔多、里瓦尔多、罗伯特•卡洛斯的阵容，球迷怎能不兴奋？但是在首战被日本1-0爆冷击败却引起了一阵不安。球队最终还是杀进了半

决赛，并且在对尼日利亚的比赛一度顺风顺水地领先3-1，然后却在比赛末段连失两球。



在加时赛，恩万科•卡努（Nwanko Kanu）的进球将巴西送回了家。



北京，2008





又一次止步半决赛的伤痛，这一次是被阿根廷3-0羞辱。梅西领衔的球队击败了巴塞罗那前辈罗纳尔迪尼奥的球队。



怒火也被点燃，卢卡斯•莱瓦（Lucas Leiva）在一次恶意铲抢当时的利物浦队友哈维尔•马斯切拉诺（Javier Mascherano）之后被逐离场。



伦敦，2012







在五场比赛攻入15球之后杀入温布利的决赛，内马尔所代表的一代看起来似乎终于要克服魔咒。



不幸的是，他们所面对的墨西哥却拥有多年以来最有天赋的一批球员。而墨西哥人也恰如其分地把握住了巴西队的防守失误，以2-1赢得金牌，伤透了巴西人的心。



来源：BBC中文网