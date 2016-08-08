2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第三个比赛日赛程

哈通社阿斯塔纳8月8日电 哈萨克斯坦代表队8日比赛日程如下：

射击项目



18时，尤里•尤科夫，男子10米气步枪资格赛。



（男子10米气步枪决赛将于8日21时进行）





柔道项目



19时，迪达尔•哈姆扎，男子73公斤级64强（对手为冈比亚选手Faye Njie）。





举重项目



法尔哈特·哈尔凯，男子62公斤级举重比赛。



（B组比赛将于8日下午19时进行，决赛将于9日4时举行）





射箭项目



19时18分，苏勒坦•杜兹勒巴耶夫，男子个人射箭64强（对手为中国选手顾雪松）。





赛艇项目



18时30分，弗拉季斯拉夫•雅科夫列夫，男子单人双桨复活赛（第一组）。



19时20分，斯维特拉纳•日尔曼诺维奇，女子单人双桨复活赛（第三组）。





皮划艇激流回旋项目



22时10分，叶卡捷琳娜•斯米尔诺娃，女子单人皮艇第一场预赛。



（第二场预赛将于9日上午12时进行）





拳击项目



9日2时，布尔詹•扎克珀夫，男子轻蝇量级49公斤级16强（对手为纳米比亚拳手Mathias Hamunyela）。



9日3时45分，贾尼别克•阿里木汗吾勒，男子中量级75公斤级32强（对手为英国拳手安东尼•福勒）。



9日4时，瓦西里•列维特，男子重量级91公斤级16强（对手为中国拳手于丰凯）。





所有时间均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）





撰稿：小穆