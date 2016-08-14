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    2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第九个比赛日赛程

    11:03, 14 八月份 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳8月14日电 哈萨克斯坦代表队14日比赛日程如下：

    射击项目

    18时，尤里•尤科夫，男子50米步枪三姿资格赛。

    （决赛将于14日22时进行）


    田径项目

    18时30分，古丽詹纳特•加纳特别克和伊莉娜•斯摩伊尼科娃，女子马拉松比赛。

    15日5时55分，奥尔加•雷帕科娃，女子三级跳远决赛。


    摔跤项目

    19时，阿勒玛特∙凯布斯巴耶夫，男子古典式59公斤级资格赛。

    19时12分，多斯詹∙卡尔特科夫，男子古典式75公斤级资格赛。


    花样游泳

    20时，亚历山德拉•纳米什和叶卡捷琳娜•纳米什，女子双人花样游泳预赛。


    男子全能赛

    15日1时45分，阿尔乔姆•扎哈罗夫，场地自行车（竞速赛）。


    拳击项目

    20时15分，达丽哈•沙克伊莫娃，女子中量级75公斤级16强（对手为加拿大选手阿里亚纳•福尔廷）。

    15日3时15分，海拉特•叶拉力耶夫，男子雏量级56公斤级16强（对手为乌兹别克斯坦拳手穆罗琼•阿曼达里夫）。

    15日5时，阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫，男子轻重量级81公斤级8强（对手为阿塞拜疆拳手泰默•玛姆玛多夫）。



    以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）


    编辑：小穆

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 议会选举2016 黄金储备
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