乌兹别克斯坦选手荣获2016萨尔茨堡音乐节青年指挥家大奖（图）

哈通社阿斯塔纳8月14日电 据外媒报道，近日，为期三天的2016年"雀巢-萨尔茨堡音乐节青年指挥家大奖"终审评选在莫扎特的故乡萨尔茨堡落下帷幕。来自乌兹别克斯坦的28岁年轻指挥家阿奇兹（Aziz Shokhakimov）摘得本年度的大奖，并获得1.5万欧元奖金。

报道称，创立于1920年的萨尔斯堡音乐节是集歌剧、戏剧及音乐会于一身的世界顶级音乐盛会，不仅致力于为全球乐迷带来对古典音乐作品的经典演绎，还同样重视对当代音乐艺术的支持与推广。2016年恰逢莫扎特诞辰260周年，因此在今年的音乐节上，重新上演了以《费加罗的婚礼》为代表作的音乐节三部曲。另外今年音乐节的还将本计划于1944年首演的理查·劳斯的歌剧《达奈的爱情》搬上艺术节的舞台。



"这是一个巨大的荣誉。" 阿齐兹在获奖后感慨。他经过三轮筛选，最终从86名参赛选手中的脱颖而出。而最终一轮的评选对象一共有三名，除了阿齐兹，还有来自爱尔兰的Statement Ciaran McAuley和来自伦敦的Statement Alexander Prior。



据悉，自2010年起，雀巢公司设立了"青年指挥家大奖"，每年从全球22岁至35岁的青年指挥中选出一名顶尖人才，为其提供1.5万欧元的奖金、演出合同以及在萨尔茨堡音乐节上亮相的机会。今年共有86位候选者角逐这一大奖。



