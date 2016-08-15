2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第十个比赛日赛程

哈通社阿斯塔纳8月15日电 哈萨克斯坦代表队15日比赛日程如下：

皮划艇静水



18时16分，提穆尔•海达尔沃夫，男子1000米单人划艇（预赛第三组）。



18时31分，伊琳娜•波多伊尼科娃和娜塔丽娅•谢尔盖耶娃，女子500米双人皮艇（预赛第二组）。



18时45分，因娜•克莉诺娃，女子200米单人皮艇（预赛第二组）。



19时14分，伊利亚•格伦多夫，男子1000米单人皮艇（预赛第二组）。





田径项目



18时30分，罗曼•瓦力耶夫，男子三级跳远资格赛（A组）。



19时，维多利亚•齐亚布基纳，女子200米短跑预赛（第六组）。



19时18分，奥尔加•萨夫罗诺娃，女子200米短跑预赛（第九组）。



19时10分，亚历山德拉•罗曼诺娃，女子400米跨栏预赛（第六组）。



20时49分，德米特里•科布洛夫，男子400米跨栏预赛（第三组）。



15日5时30分，玛丽亚•铁卢什金娜，女子铁饼资格赛（A组）。





男子全能赛



19时21分，阿尔乔姆•扎哈罗夫，场地自行车（计时赛）。



（记时圈赛和记分赛将于16日凌晨1时，2时23分进行）





摔跤项目



19时48分，努尔马汗•特纳利耶夫，男子古典式130公斤级16强（对手为德国选手爱德华•波普）。





拳击项目



20时30分，沃勒加斯•赛特巴耶夫，男子蝇量级52公斤级16强（对手为阿塞拜疆拳手埃尔文•马米施扎达）。



22时，贾尼别克•阿里木汗吾勒，男子中量级75公斤级8强（对手为阿塞拜疆拳手卡姆兰•沙阿苏瓦里）。



16日3时30分，达尼尔•叶琉斯诺夫，男子沉量级69公斤级半决赛（对手为法国拳手苏莱曼•西索科）。



16日4时15分，瓦西里•列维特，男子重量级91公斤级决赛（对手为俄罗斯拳手叶甫根尼•季先科）。





花样游泳



20时，亚历山德拉•纳米什和叶卡捷琳娜•纳米什，女子双人花样游泳预赛（技术自选）。







以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）



编辑：小穆