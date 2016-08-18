2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第十三个比赛日赛程

哈通社阿斯塔纳8月18日电 哈萨克斯坦代表队18日比赛日程如下：

皮划艇静水

18时，叶夫根尼•阿列克谢耶夫和阿列克谢•迭尔艮诺夫，男子1000米双人皮艇安慰赛决赛。



18时16分，提穆尔•海达尔沃夫，男子200米单人划艇安慰赛决赛。



18时40分，安德烈•罗高寿和谢尔盖•塔卡尼次基，男子200米双人皮艇安慰赛决赛。





田径项目



18时55分，伊万•伊万诺夫，男子铅球资格赛（A组）。



20时28分，女子4×100米接力预赛（第二组）。





现代五项



19时，艾琳娜•波塔潘科，女子个人击剑。



21时30分，保罗•伊利亚希恩阔，男子个人击剑。





摔跤项目



19时40分，叶卡捷琳娜•拉里奥诺娃，女子自由式63公斤级16强（对手为白俄罗斯选手玛丽亚•马马舒克）。



19时56分，古再勒•曼尤洛娃，女子自由式75公斤级16强（对手为匈牙利选手扎萨内特•内梅特）。





拳击项目



8月19日0时30分，阿德勒别克•尼亚兹姆别托夫，男子轻重量级81公斤级决赛（对手为古巴选手胡里奥•塞萨尔•拉•克鲁兹）。







以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）

编辑：小穆