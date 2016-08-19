2016里约奥运会：哈萨克斯坦代表队第十四个比赛日赛程

哈通社阿斯塔纳8月19日电 哈萨克斯坦代表队19日比赛日程如下：

皮划艇静水



18时，阿列克谢•迭尔艮诺夫，男子200米单人皮艇预赛（第一组）。



18时37分，伊琳娜•波多伊尼科娃、娜塔丽娅•谢尔盖耶娃、因娜•克莉诺娃和卓雅•阿南琴科，女子500米四人皮艇预赛（第一组）。



18时51分，安德烈•罗高寿、谢尔盖•塔卡尼次基、伊利亚•格伦多夫和亚历山大•叶梅利亚诺夫，男子1000米四人皮艇预赛（第一组）。





摔跤项目



19时16分，哈力穆詹•吾谢尔巴耶夫，男子自由式74公斤级资格赛（对手为摩尔多瓦选手尤金•内代亚克）。



19时16分，阿尔塔什•沙纳，男子自由式57公斤级16强（对手为格鲁吉亚选手弗拉德梅尔•基恩车加什维利）。





艺术体操



19时20分，萨比娜•阿什尔巴耶娃，女子个人全能资格赛。





现代五项



21时20分，艾琳娜•波塔潘科，女子个人游泳预赛（第5组）。





跆拳道项目



21时30分，詹斯耶勒•丹尼兹，女子67公斤级16强（对手为中华台北选手庄佳佳）。





田径项目



23时30分，迪亚娜•艾多索娃和葆琳娜•烈皮娜，女子20公里竞走。





拳击项目



20日0时15分，伊万•德奇科，男子超重量级91公斤以上级半决赛（对手为英国拳手约瑟夫•乔伊斯）。



20日0时30分，达丽哈•沙克伊莫娃，女子中量级75公斤级半决赛（对手为美国选手克劳瑞莎•希尔兹）。







以上均为阿斯塔纳时间（UTC/GMT +6 小时）

编辑：小穆