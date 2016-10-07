人物：2016诺贝尔和平奖得主桑托斯

哥伦比亚总统桑托斯因为与叛军谈判停火，意欲结束长达半个多世纪的内战获得诺贝尔和平奖。他是什么样的人？



桑托斯全名为胡安·曼努埃尔·桑托斯，他的家族在哥伦比亚政坛有相当的历史和地位，桑托斯的叔祖父就曾经担任过该国的总统。



在哥伦比亚的卡塔基纳海军学院毕业之后，1951年出生的桑托斯就负笈美国就读堪萨斯大学经济系，之后出任国际咖啡组织的哥伦比亚代表驻节伦敦，并取得伦敦政治经济大学公共行政硕士学位。



1981年，波哥大出生的桑托斯取得美国哈佛大学公共行政硕士学位之后返回哥伦比亚，在家族拥有的该国大报《时代报》任职。



步入政治



1991年，桑托斯投身公职，并在1994年担任与该国叛军FARC哥伦比亚革命武装力量人民军谈判小组的成员之一。



后来桑托斯跻身该国自由党的领导层，2002年还出任哥伦比亚的财政部长，2005年协助成立了民族团结社会党，支持当时总统乌里贝强硬对付叛军的措施。



根据哥伦比亚和美国媒体的报道，时任国防部长的桑托斯在2006年曾经两次监督针对FARC的军事行动。



不过2008年，桑托斯被人权团体指控放纵军警在围剿叛军的行动中，杀害平民然后将尸体伪装成叛军分子，借此夸大战果，桑托斯因此撤职查办了数十名高级军官。



2010年的哥伦比亚总统大选，乌里贝因为任期限制无法竞选连任，桑托斯在竞选时承诺会继续乌里贝路线，在第一轮投票就拿下47%的选票，第二轮投票更是席卷近七成的选票，当选总统，并在2010年8月初就任。



虽然桑托斯上台之后，哥伦比亚的GDP增加到大约4%、失业率也普遍下降，但是大部分观察人士认为，桑托斯最成功的莫过于令FARC叛军坐上谈判桌。



谈判停火



2013年开始的谈判是哥伦比亚历史上第3次政府与叛军谈判停火，不过刚开始的时候进展并不顺利，为此桑托斯甚至受到了来自包括乌里贝在内的盟友的批评。



桑托斯的停火谈判理念在2014年竞选连任时成为了最主要的议题之一，在激烈的选情之下，桑托斯还是在第二轮投票中险胜对手。



历经在挪威奥斯陆、古巴哈瓦那等地的数次谈判，桑托斯政府终于在今年9月与FARC签署和平协议，但是哥伦比亚的宪法法庭裁决最后的和平协议必须经由全民公投决定。



今年10月2日，该国选民以不到1%的些微差距拒绝接受政府与FARC的和平协议，不过桑托斯政府和FARC都表示会遵守达成的停火协议。



桑托斯本人也表示将会继续与哥伦比亚各个政党继续协商与沟通，争取他们的支持，尤其希望能够改变乌里贝等强硬派人士的看法。



诺贝尔奖委员会形容桑托斯是"非常清楚这个和平协议是具有争议性的，他（桑托斯）确保哥伦比亚选民可以通过公民投票来表达他们对和平协议的选择"。



该委员会说"将今年的和平奖颁发给桑托斯总统，挪威诺贝尔奖委员会希望鼓励所有那些正在努力达成哥伦比亚境内和平、和解以及正义的人们"。（来源：BBC中文网）