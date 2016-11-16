世界贸易组织2016年哈萨克斯坦贸易统计报告

哈通社阿斯塔纳 -- 11月2日，世贸组织发布《2016贸易统计报告》。现将其中哈萨克斯坦贸易统计报告编译如下：

一、哈经济概况

2015年哈GDP为1843.61亿美元， 2013至2015年人均GDP12639美元。2013至2015年经常性账户盈余占GDP比例为1%。2013至2015年人均贸易额为3771美元，贸易占GDP的比重为29.8%。2015年，哈货物贸易出口世界排名第51位，进口世界排名第63位。服务贸易出口世界排名第70位，进口世界排名第56位。

二、货物贸易

2015年，哈货物贸易出口额为457.26亿美元，同比下降42%。货物贸易出口额占世界出口总额的0.28%。按出口货物类型统计，农产品占5.4%，能源类占75.1%，工业品占11%。按出口国别统计，欧盟为58.4%，中国为13.1%，瑞士为6.4%，土耳其为4.6%。

2015年，哈货物贸易进口额为301.86亿美元，同比下降27%。货物贸易进口额占世界进口总额的0.18%。按进口货物类型统计，农产品占10.2%，能源类占4.1%，工业品占85.5%。按进口国别统计，欧盟为35.4%，中国为26.2%，美国为7.3%，乌克兰为4.3%。

（一）农产品

2015年，哈农产品出口总额为24.29亿美元，同比下降8%。进口总额为19.42亿美元，同比下降55%。2012年农产品领域外商在哈直接投资（FDIinflow）为1800万美元。

出口前五位的农产品依次为：小麦及混合麦（HS1001）、小麦粉或混合麦粉（HS1001）、亚麻（HS1204）、大麦（HS1003）、烟草或烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟（HS2402）。

进口前五位的农产品依次为：甘蔗或甜菜糖（HS1701）、肉类和家禽（HS0207）、新鲜或干燥葡萄（HS0806）、茶叶（HS0902）、麦芽提取物（HS1901）。

（二）非农产品

2015年，哈非农产品出口总额394.14亿美元，同比下降49%。进口总额为174.72亿美元，同比下降53%。

出口前五位的非农产品依次为：石油原油（HS2709）、石油气（HS2711）、精炼铜和铜合金（HS7403）、放射性化学元素（HS2844）、除原油外的石油（HS2710）。

进口前五位的非农产品依次为：药品（HS3004）、管道和管材（HS7305）、无线电传输工具（HS8525）、管道，锅炉壳装置（HS8481）、涡轮喷气，涡轮螺旋桨和其他（HS8411）。

三、服务贸易

2015年，哈服务贸易出口额为59.41亿美元，同比下降3%。服务贸易出口额占世界出口总额的0.12%。按服务类型统计，运输业占60.2%，旅游业占24.6%，其他商业服务占14.1%。

2015年，哈服务贸易进口额为114.89亿美元，同比下降9%。服务贸易进口额占世界进口总额的0.25%。按服务类型统计，运输业占15.2%，旅游业占15.3%，其他商业服务占66.9%。



【来源：中国驻哈萨克经商参处 编辑：木合塔尔·木拉提】