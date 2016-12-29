叙利亚问题调查委员会主席：2016年是平民人口遭袭击最严重的一年

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国消息，联合国叙利亚问题独立国际调查委员会主席皮涅罗12月28日接收专访指出，即将过去的2016年对叙利亚人民而言又是一个在恐慌和不安中度过的悲惨之年。他希望即将上任的新一届联合国秘书长古特雷斯将为结束这场旷日持久的危机带来新的希望。

由联合国人权理事会任命的叙利亚问题独立国际调查委员会主席皮涅罗28日在专访中指出，随着叙利亚冲突在2016年的持续和不断升级，平民人口不可避免地被各方军事行动所殃及，其遭受攻击的情况达到自危机爆发以来最严重且最恶劣的水平。



皮涅罗说："今年曾出现过希望的瞬间，这要感谢秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉的不懈努力，以在冲突各方之间构建互信并致力于恢复真正的和平谈判。我认为，今年年初的前三个月曾经有很多的希望，但最近几个月又出现挫折。但目前有一个新的因素，可以帮助叙利亚局势朝着结束冲突的方向前进，那就是古特雷斯担任新的联合国秘书长......"



皮涅罗表示，古特雷斯在竞选过程中以及获选之后曾多次接受采访表示，将把叙利亚危机列为上任后的优先工作事项，他对此表示欢迎，并强调古特雷斯在担任葡萄牙总理以及联合国难民高专期间所积累的丰富经验将有助于推动各方采取新的行动，重新开启通过对话走向和平的艰难之路。



联合国人权理事会于2011年8月通过决议设立叙利亚问题独立国际调查委员会，其任务是调查自2011年3月以来该国境内发生的所有涉嫌侵犯国际人权法的行为，确认此类侵权及犯罪活动的事实和情况，并在可能时查明负有责任者，以确保追究违反者、包括可能构成危害人类罪的侵犯者的责任。