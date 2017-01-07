年度总结：哈萨克职业拳坛的2016年

哈通社阿斯塔纳 -- 2016年对于哈萨克拳迷来说是一个丰收年。这一年，哈萨克职业拳坛踏入了新的世纪。

目前，在职业拳坛 13各级别当中注册的哈萨克斯坦职业拳击手数量达62名。其中，当今职业拳坛王者GGG所在的中量级级别上共有14名哈萨克斯坦拳手。

2016年，众所周知的业余拳击名将踏入了职业拳击之旅。其中包括，阿斯塔纳阿尔兰狼队重量级拳手鲁苏兰·穆尔萨塔耶夫、参加里约奥运会的哈萨克斯坦国家队小将贾尼别克•阿里木汗吾勒和阿斯塔纳阿尔兰狼队名将梅热穆·努尔苏坦诺夫。







哈萨克职业拳坛新人、超次中量级拳手努尔苏坦·江阿巴耶夫（2-0，1КО）2016年举行两场比赛，在自己的职业生涯首场比赛中以击倒的方式战胜中国拳手杨兴新（11-5-3，8KO）夺取空缺的超次中量级WBA中国拳王金腰带。12月25日，努尔苏坦在中国昆明战胜挑战者菲律宾拳击手科鲁兹（20-25-3，8KO）成功卫冕。



2016年拳坛最引人关注的无疑是WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金的（36-0，33 KO）比赛。2016年GGG未能挑战其他拳击组织的金腰带。与阿尔瓦雷斯、桑德斯和小克里斯•尤班克都未能就举行比赛达成协议，最终接受了两场卫冕战。目前，GGG只差中量级WBO的金腰带，而中量级WBO现任拳王是英国拳手比利•乔•桑德斯。此前我们报道过，GGG计划2017年举行3场比赛，其中一场很有可能世博会期间在阿斯塔纳举行。GGG的下一场比赛于3月18日在纽约与WBA拳王雅各布斯之间举行。



我国职业拳击手WBA Fedelatin、WBA FideCaribe拳王哈纳特•斯拉木（22-0， 18KO）2016年共举行两场职业比赛。其中10月份在阿拉木图举行的比赛对哈萨克斯坦拳迷来说是哈萨克拳击史上最盛大的"拳击之夜"。2016年5月8日，哈纳特在美国迈阿密以击倒方式战胜哥伦比亚拳手胡安•德•安吉尔，成功卫冕。于10月29日举行的对决中，哈纳特与加纳拳手帕特里克•阿洛泰（34-2，28KO）打满12场比赛，最终以点数优势击败对手成功获得空缺的超次中量级WBO洲际拳王金腰带和UBC组织世界拳王金腰带。2017年，哈纳特计划举行3场比赛，文化和体育部表示希望在世博会期间举行哈纳特的专场"拳击之夜"比赛。





我国WBA次重量级世界拳王贝布特∙舒门诺夫（17-2，11 КО）2016年只上了一场比赛。2014年4月份，贝布特不敌传奇拳王伯纳德·霍普金斯，失去了轻重量级WBA（超级）、IBF和IBO金腰带。2015年7月份，他战胜美国拳手BJ•弗洛雷斯成为了WBA次重量级临时拳王。2016年5月份，贝布特第10回合击倒朱诺尔•莱特（15-1-1，12 KO）成为WBA次重量级普通拳王。贝布特于2017年2月11日在美国迈阿密接受古巴拳手优尼尔·多尔提克斯（21-0，20KO）的挑战。在此之前，舒门诺夫曾挑战WBA次重量级超级拳王丹尼斯·莱贝德夫（29-3，22KO），但莱贝德夫没有接受挑战，反而3日与穆拉特·加瑟夫（24-0, 17KO）进行的对决中失去了IBF次重量级世界拳王金腰带。



次重量级GBC金腰带和IBO洲际拳王伊萨•阿克别尔巴耶夫（18-0, 13 KO）2016年举行两场GBC金腰带卫冕战。原本计划12月份举行的WBC International Silver拳王头衔争夺赛因伤未能举办。



雏量级WBA普通拳王加纳特•加奇雅诺（26-1， 18KO）2015年11月份获得雏量级WBA普通拳王金腰带。而2016年，他因伤未能打比赛。加奇雅诺夫将于2017年2月10日举行下一场比赛，他将挑战雏量级WBA（超级）和IBO世界拳王金腰带。这将是加奇雅诺夫的第28场职业比赛，其对手为美国拳手、现任雏量级WBA（超级）和IBO世界拳王劳什·沃伦（14-1， 4KO）。



前阿斯塔纳阿尔兰狼队成员、超次重量级拳手玛迪亚尔·阿什克耶夫（7-0，3KO）2015年转入职业拳击，2016年举行6长比赛全部获胜，成为哈萨克斯坦职业拳坛最积极的拳手。



我国次中量级拳手巴赫提亚尔•埃尤波夫（11-0，10 KO）2016年举行2场比赛，保持不败记录。他计划于2017年1月7日和1月22日举行连续两场比赛。



25岁的我国职业拳击运动员、次中量级NBA金腰带拳王詹阔什•图拉洛夫（20-0，14KO）2016年的3场比赛中全部获胜。其中一场比赛是在哈纳特出场的"阿拉木图拳击之夜"举行。



超级轻量级拳击手巴特尔詹•朱肯巴耶夫（7-0，6KO）2016年在加拿大举行的7场比赛中6次击倒对手。这也使他被评为加拿大职业拳坛"年度最佳新人"荣誉。2017年1月28日，他将举行第8场职业比赛。



我国职业拳击手别克曼•索伊勒巴耶夫（9-0，4KO）2016年举行的两场比赛中成功获得WBA超级羽量级NABA金腰带和WBC Eurasia Pacific Boxing Council Super Featherweight Title（WBC欧亚-太平洋拳击组织金腰带）。



2016年，哈萨克斯坦业余拳击国家队奥运史上第二次获得全部级别的参赛资格（10个级别），获得了1枚金牌和2枚银牌。

希望，我国拳击手们2017年为哈萨克拳坛带来更多的惊喜和荣誉。

【撰稿：木合塔尔·哈力木拉吾勒（小穆）】