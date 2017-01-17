2016年最受关注的哈萨克斯坦银行排行榜

哈通社阿斯塔纳 -- 据Kapital.kz网消息，哈萨克斯坦《Media Systems》公司日前对我国银行系统在2016年的媒体关注的情况进行了分析，并根据各家银行在主要媒体上的曝光度，列出了银行影响力排行榜。

共有25家银行入选这一排行。



据悉，此次分析截取了自2016年1月8日至12月28日期间，所有国内主要媒体对各家银行的相关报道。这些报道总数为30366篇。



统计显示，在媒体曝光度方面，哈萨克斯坦QAZKOM银行名列第一。2016年，共有7328篇报道中提及这家银行。



排在第二位的是哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank），在主流媒体的报道当中被提及7156次。



位列第三位的是被报道次数达5617次的俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）。



哈萨克斯坦住房建设储蓄银行以4114次报道，名列排行榜第四位。



CenterCredit银行名列第五，在2016年中，这家银行在各大媒体的报道中被提及3221次。



值得一提的是，排行榜上位居第二位的 哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）去年11月同中国中信银行签署了股权出售备忘录，将其全资持有的子银行阿勒腾银行（Altyn bank）60%股权出售给中国中信银行。