2016年我国国内零售业规模略有上升

哈通社阿斯塔纳 - 据国家经济部统计委员会消息，2016年1-12月间，哈萨克斯坦零售贸易额达7.6618万亿坚戈。

这一数据相当于2015年同期的100.9%。



统计显示，2016年经企业销售的商品总量为4.1204万亿坚戈，相当于2015年同期的103.4%。



同时，细分市场上的大型企业（职工人数超过50人以上的）实际零售贸易额指数，相当于2015年同期的97.9%。



在零售业中，个体创业者，尤其是其中在各类零售市场中从事零售业的个体户，其零售活动贸易额占到了零售贸易总额的46.2%。



相比2015年1-12月的数据，2016年个体零售商总量下降1.9%。



零售业商品中，非食品类商品占据多数，达64.3%。



相比2015年同期，2016年非食品类商品在零售贸易中的销售总量下滑1.4%。



食品类商品则上涨了6.2%。



根据对已提交了相关数据的销售商信息进行的统计，2017年1月国内零售商商品基金总额为3871亿坚戈，交易天数为46天。



统计显示，2016年1-12月期间，国内零售业涨幅最大的地区为阿拉木图市（28.3%）。



此外还有阿斯塔纳市（10.9%）、东哈州（9.4%）和卡拉干达州（9%）。



【编译：木合塔尔·木拉提】