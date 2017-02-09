阿巴耶夫：哈通社已成为2016年度全国最受欢迎的新闻来源

哈通社阿斯塔纳 -- 信息和通讯部长达吾然•阿巴耶夫9日在阿斯塔纳举行的会议上表示，哈萨克国际通讯社（哈通社）已成为2016年度全国最受欢迎的新闻来源。

阿巴耶夫强调，2016年，根据国家互联网资源需求，已向各大媒体通讯社下达指示，对通讯社网站进行系统性改革。



阿巴耶夫表示，哈通社前些日子已步入全国最佳热门新闻资源名列。根据Yandex网站统计，哈通社在全国2016年度引用总数排行榜中位居榜首。为更加及时了解国际资讯，哈通社计划于2017年同十多个国外通讯社签署合作协议，其中包括路透社、德意志等。



据阿巴耶夫介绍，KazKontent国有公司对旗下6个网站的外观设计与信息发布体系进行了系统性改革。



阿巴耶夫说，改革后，KazKontent网站的用户数量与日俱增。2016年，网站用户数量已超过5千万人。尽管得到国家政府大力支持，仍有许多媒体通讯社落后于个人信息网站和互联网资源。为提升KazKontent在排行榜中的名次，需要改善管理体系，并为提高工作质量采取必要措施。



会议结束后，阿巴耶夫要求信息委员会以个人信息网站热门度排名为标准，审批确定哈通社和KazKontent的关键业绩指标。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】