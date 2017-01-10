哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 哈萨克斯坦国家经济部统计委员会数据显示，2017年1-10月我国通胀率为5.4%。

据统计，自今年初以来，食品类价格上涨4.5%。其中上涨的有洋葱32.8%，土豆30.9%，胡萝卜23.9%，牛肉13.2%，羊肉13.1%，罐装牛奶10.4%，黄油9.4%，糕点8.7%，奶酪8.6%，鲜鱼8.4%，马肉7.9%；下降的有西红柿-51%，黄瓜-50.9%，蒜-26.8%，甜椒-23.4%，鸡蛋-23.3%，荞麦-23.2%，白糖-13.9%，圆白菜-10.5%，葵花油-9.6%。

非食品类价格上涨7.5%。其中上涨的有办公用品9.3%，玻璃及陶瓷制品7.5%，书7.2%，服装6.6%，丝绸制品5.6%，报刊杂志5.5%，药品5.3%，家具4.9%，家电4.4%，清洁用品4.2%，柴油19.9%，汽油17.3%，煤炭15.3%；下跌的有液化气-7.8%。

服务类价格上涨4.6%，其中法律类7%、卫生类6.9%，车辆保险6.8%、休闲娱乐及文化6.5%、餐饮4.1%。交通领域，上涨的有市内公交8.9%，城际公交6.5%，航空3.9%，下降的有长途铁路-0.7%；市政服务领域，天然气供应上涨10.6%，排水9.1%、供暖7.3%、冷水供应5.1%，供电5%，热水供应3.6%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】