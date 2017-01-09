2017年1-9月哈萨克斯坦非现金支付总额增长75%

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 -- 据央行日前公布的数据显示，2017年1-9月，我国使用支付卡非现金支付次数较去年同期增长80.7%，支付金额增长75%。

据统计，今年前9月，非现金支付交易1.521亿笔，总额1.9655万亿坚戈（约合58亿美元），其中，非现金结算次数占支付卡交易总量的47%，支付金额占20.4%。



央行公布的报告认为，银行扩展支付卡服务网络和采取提升客户关注度激励措施，是非现金支付增长的重要原因，其中，POS机刷卡数量较去年同期增长18.8%，达12.1725万笔。



数据显示，2017年1-9月，通过互联网和手机银行实现的支付量增长78.9%，交易量5890万笔，总额7157亿坚戈（约合21亿美元），分别占非现金支付的38.7%和36.4%。



截至10月1日，哈萨克斯坦网银和手机银行注册用户780万人，平均交易约占月交易量的23%。此外，电子货币市场不断增大，前9个月完成交易5710万笔，总额达2403亿坚戈（约合7亿美元），分别是去年同期的2.1倍和2.6倍，已注册电子钱包数量为720万个。通过货币转账系统完成交易190万笔，金额3616亿坚戈（约合10.8亿美元），较去年同期增长24%，99.6%的交易免手续费。



今年1-9月，我国境内转账15.07万笔，总额1520亿坚戈（约合4.5亿美元），向境外转账176.68万笔，金额3464亿坚戈（约合10.3亿美元），收到境外转账101.3万笔，金额2269亿坚戈（约合6.7亿美元）。



【编辑：小穆】