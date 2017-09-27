2017年诺贝尔奖单项奖金超过100万美元

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 -- 据外媒报道，2017年诺贝尔奖将于10 月2日开始陆续揭晓。国际诺贝尔奖基金会在瑞典当地时间9月25日表示，2017年诺奖得主将获得较丰厚的奖金，超过100万美元。

报道称，国际诺贝尔奖基金会在声明中表示，诺贝尔奖基金会董事会9月14日开会决定，2017年诺贝尔奖每个奖项的奖金将达到900万瑞典克朗。



总部设于斯德哥尔摩的诺贝尔奖基金会2012年曾表示，为了不让基金会资金出现长期风险，2001年以来所提供的1000万克朗奖金，2012年起删减20%至800万克朗。诺贝尔奖基金会9月25日称，为了强化基金会长期资金，还是需要持续采取行动，但目前状况稳定。

报道指出，诺贝尔奖历年来一向最先揭晓医学奖，2017年该奖项将在10 月2日宣布，接下来两天将宣布物理学奖与化学奖。诺贝尔和平奖得主将在10月6日公布，文学奖公布日期尚未宣布。



根据官方统计，1901年至2016年间，诺贝尔奖各类奖项共计颁发了579次。其中，物理学奖颁发次数最多，为110次。

目前，累计获奖人次为911。由于少数个人与机构获奖次数不止1次，因此，实际上共有881人以及23个组织获得诺贝尔奖。其中，生理学或医学奖共计获奖人数最多，为211人。



【编辑：小穆】