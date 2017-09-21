阿斯塔纳金融中心将于2017年12月开始试运行

哈通社/阿斯塔纳/9月21日 - 阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫20日称，阿斯塔纳国际金融中心将于2017年12月开始进行试运行。

他还表示，国际金融中心将从2017年年底开始进行企业登记业务。首批进入国际金融中心的将是一批新金融科技公司。



克里姆别托夫称，有关企业登记的相关规则已制定完毕，但需经总统签署。在完成相应法律程序后，预计将于10月初开始进行相关登记工作。



值得一提的是，2015年12月，纳扎尔巴耶夫总统签署相关《阿斯塔纳国际金融中心》法案，确立阿斯塔纳国际金融中心的地位和职能。



阿斯塔纳金融中心的成立宗旨，是为了建立起一个能够比肩国际领先金融中心的、为相关投资者提供金融服务的大型综合性金融平台。根据计划，该中心将被授予特殊法律地位，拥有独立的法院，英语将被定为官方语言，并将引进美国、英国、新加波等国先进经验。



阿斯塔纳金融中心的发展战略是为资本市场和伊斯兰金融体系提供专业化的服务，并推广私人银行资产管理业务。中心将制定宽松的税收政策，并有可能建立离岸金融中心。将借鉴迪拜经验以提高外来投资商的粘着性。



【编译：木合塔尔·木拉提】