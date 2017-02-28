投资和发展部：2017年汽车工业生产量或将增长15%

哈通社阿斯塔纳 -- 第二届哈萨克斯坦国际汽车论坛28日在阿斯塔纳举行。投资和发展部创新发展和工业安全委员会主席阿玛尼亚孜•叶尔詹诺夫、阿斯塔纳汽车（Astana Motors）公司市场营销和发展总监阿娜尔•马克谢娃、维拉吉（Virazh）汽车协会商务总监叶尔梅克•叶斯克尔根诺夫出席论坛。



叶尔詹诺夫预测称，较2016年相比，2017年汽车工业生产量或将增长15%。





叶尔詹诺夫表示，汽车制造业属国家工业创新发展规划第一个五年计划中的优先项目之一。2010年，汽车工业生产量为4千辆，2014年，该生产量增至4万，在4年内共增长10倍。汽车制造业在汽车工业领域的比重为22%。在短暂的时间内，汽车生产量增长显著。因此需要为进一步推进该领域发展作出不懈努力。





据叶尔詹诺夫介绍，国产汽车对内部和外部市场不稳定性较为敏感。尤其在前两年，汽车制造业受到卢布贬值的影响，导致俄罗斯向我国进口大量廉价车辆。



叶尔詹诺夫说，2015年起发生的产量减少事件如今已迎刃而解。政府采取的各项措施对增加汽车生产量起到了显著作用。车贷优惠计划、租赁融资、鼓励生产环保汽车等一系列措施促使我国汽车工业形势逐步稳定。





马克谢娃表示，商用汽车已开始在国内热销。2016年，商用汽车注册量已超过10万，同比增长13%。根据对新车和旧车的注册量统计，法人注册总量占比30%，其余70%为个人注册。其中，使用时间超过10年的旧车注册量占54%，使用时间不到3年的新车注册量占15%。这表明市场内的汽车已逐渐更新。在未来的10年内，我国有望实施旨在汽车市场全面更新化的战略计划。



据统计，市场近80%的商用汽车为使用时间超过10年的旧车。使用时间不到3年的汽车占比仅为3%。尽管如此，市场中的新车数量正在日益增加，市场更新化进程也在有序推进。





叶斯克尔根诺夫表示，尽管我国仅在不久前才对外出口商用汽车，但却已引起相邻国家浓厚兴趣。目前，国内商用汽车制造厂有阔斯塔奈市的"江淮汽车"和 "依维柯汽车"、阔克谢套市的"卡玛斯"、塞梅市的"乌拉尔"、"沙克曼"、"大宇汽车"、"利基诺客车"、"福田汽车"、"高尔基汽车厂"及阿拉木图市的"现代汽车"、"中国第一汽车"、"明斯克汽车厂"等。根据政府要求，这些汽车制造厂已将国产化水平提升至30%甚至更高。

据叶斯克尔根诺夫介绍，2015年，我国共计生产227辆公交车，而在2016年共生产350辆，同比增长54%。此外，2015年共生产1880辆货车和商用设施，同比增长1513辆。





在谈及商用汽车出口潜力时，他表示，阿斯塔纳汽车公司2016年共向俄罗斯出口196辆现代汽车。



据叶斯克尔根诺夫介绍，哈萨克斯坦国产汽车已引起独联体国家浓厚兴趣。因此，他对国产汽车出口潜力作出了高度评价。



商用汽车包括公交汽车、货车、半拖车、机载平台、面包车、拖车、罐式车等。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】