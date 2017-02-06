经济部对2017年国家财政支出增加2.6万亿坚戈

哈通社阿斯塔纳 --马吉利斯（议会下院）15日召开扩大会议，讨论《2017-2019年度国家财政预算法修正和补充法案》。出席会议的国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫表示，该部对2017年国家财政支出增加了26151亿坚戈。

据他介绍，根据预测，国家经济部决定将我国2017年度国内生产总值（GDP）增速预测从原先的1.9%提高至2.5%，名义国内生产总值为（Nominal GDP）49.7406万亿坚戈。

"根据修订后的预测，我国2017年石油产量提高至8100万吨。石油出口价格从原先的35美元提高至50美元。" 苏莱曼诺夫说。

除此之外，2017年度通货膨胀率将保持在6-8%左右。

"今年的国家预算是按照宏观经济预测参数基础上通过的。根据最新预测，2017年国家财政收入为48919亿坚戈，比原先的预测增加了5537亿坚戈，而2017年财政支出为11.1764万亿坚戈，比原先的预算增加26151亿坚戈。财政收入增加主要因素包括良好的国家宏观经济以及企业所得税、增值税和出口关税的增加。"

根据会议结果，马吉利斯议员通过了该法案。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】