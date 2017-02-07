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    2017阿拉木图大冬会：2月7日赛事日程表

    09:10, 07 二月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 7日，阿拉木图大冬会进入第九个比赛日，将产生7个比赛项目的14枚奖牌。  

    第九个比赛日日程：

    冰壶项目：

    9时，阿拉木图竞技场，女子冰壶金牌牌争夺赛（加拿大-俄罗斯）；

    14时，阿拉木图竞技场，男子冰壶金牌牌争夺赛（瑞典-英国）；

    冬季两项：

    12时，阿拉套越野滑雪场，冬季两项女子12.5公里集体出发决赛；

    14时，阿拉套越野滑雪场，冬季两项男子15公里集体出发决赛；

    滑雪项目：

    14时30分，琼布拉克高山滑雪场，女子单板滑雪大跳台(Big Air)决赛；

    15时30分，琼布拉克高山滑雪场，男子单板滑雪大跳台(Big Air)决赛；

    高山滑雪项目：

    13时，琼布拉克高山滑雪场，男子滑雪激流回旋决赛；

    自由式滑雪：

    15时06分，琼布拉克高山滑雪场，女子自由式滑雪追逐赛决赛；

    15时08分，琼布拉克高山滑雪场，男子自由式滑雪追逐赛决赛；

    越野滑雪项目：

    13时30分，阿拉套越野滑雪场，女子越野滑雪15公里集体出发决赛（古典式）；

    短道速滑项目：

    16时31分，乔拉克体育馆，女子1000米决赛；

    16时40分，乔拉克体育馆，男子1000米决赛；

    17时43分，乔拉克体育馆，女子3000米接力赛；

    18时01分，乔拉克体育馆，男子5000米接力赛；

    （以上均为阿拉木图时间，比北京时间晚2个小时）

    【编译：小穆  审校：木合塔尔·木拉提】

     

     

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 阿拉木图 黄金储备 大冬会 2017世博会
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