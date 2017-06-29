俄中两国签署《2017-2020年军事领域合作发展“路线图”》

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 -- 据俄罗斯卫星网 消息，中国国防部证实，俄中签署《2017-2020年军事领域合作发展"路线图"》。

中国国防部发言人吴谦周四表示，俄中防长举行双边会晤期间签署了《2017-2020年中俄军事领域合作发展"路线图"》。

吴谦在例行记者会上表示："中国国防部长常万全上将出席上海合作组织成员国国防部长会议期间，与俄罗斯国防部长绍伊古举行了会晤，两国国防部长签署了《2017-2020年中俄军事领域合作发展‘路线图'》。"

中国国防部新闻发言人吴谦大校表示，中美两军的共识远远多于分歧，只要坚持从战略高度和长远角度稳慎处理问题，就能确保两军关系成为两国关系的稳定器。

有记者问，首轮中美外交安全对话中美双方达成了多项共识。请问两军还存在哪些分歧？中方如何看待这些分歧？

吴谦介绍道，此次对话，中美防务部门和军队领导人面对面进行交流，双方对彼此的战略意图有了更清晰的了解，也探讨了进一步扩大共识、加强合作、妥处分歧的思路与方法。

吴谦指出，"我们认识到，中美两军的共识远远多于分歧、高于分歧、大于分歧，具有战略性、全局性、长远性，是两军关系发展的主流"。

他最后表示，"我们相信，只要中美双方共同努力，认真落实两国元首重要共识，坚持从战略高度和长远角度稳慎处理问题，尊重对方的核心利益和重大关切，就能确保两军关系成为两国关系的稳定器" 。

【编辑：木合塔尔·木拉提】