“光明宅基地”：2017年来住房建设总面积达3350万平方米

哈通社/努尔苏丹/11月18日—哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫在18日召开的政府会议上就«光明宅基地»国家规划的落实工作进行汇报。

部长指出，在该计划框架内，全国各地区2017年起共建造总面积达3350万平方米的住房，30多万个家庭的住房条件得到改善，住房建设投资超3.3万亿坚戈，相当于国家花费的每1坚戈吸引到了6坚戈的直接投资。同时，住房交付情况呈积极态势，平均增长率达10%。

«2018年，共有总面积达1250万平方米的住房交付使用，相当于人均住房面积达0.68平方米，位居独联体国家排行榜第一。而目前的全国人均住房面积达21.9平方米，我们的目标是在2030年前将该数据升至30平方米。»他说。

同时，在«光明宅基地»国家规划框架内，计划在三年内为5.1万个家庭提供租赁房屋或信用住房，这一措施也有效改善了多子女家庭的住房问题。

除此之外，国家为大规模开发建设区的通信建设项目共拨款2250亿坚戈，其中包括为用于建造私人住宅的13万土地提供通讯服务，以提高企业建造住房积极性。在补贴贷款框架内，私人开放商在三年内共建造了总面积达54.9万平方米的住房，准公共部门实体则共建造2万户住房。据悉，近年来，努尔苏丹、阿拉木图、曼格斯套以及阿克托别州在住房建设领域位居全国排行榜前列。