2017年哈中双边贸易额同比增长37.4%

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 -- 据中新网消息，中国商务部31日上午举行例行新闻发布会。新闻发言人高峰就哈萨克斯坦和中国经贸状况表示，双方经贸合作呈现加速发展的势头，根据中方的统计，2017年双边贸易额为180亿美元，同比增长了37.4%。

高峰称，哈萨克斯坦和中国建立全面战略伙伴关系7年以来，在两国领导人的坚强领导和亲自关怀之下，"一带一路"倡议与哈萨克斯坦的"光明达到"新经济政策和第三次现代化深入对接，双方经贸合作呈现加速发展的势头，取得了丰硕的成果：

一是双边贸易快速增长。根据中方的统计，2017年双边贸易额为180亿美元，同比增长了37.4%，在中国与主要贸易伙伴的贸易增幅中位列前茅，中国于2017年首次自哈萨克斯坦进口天然气，将进一步提升双边贸易的规模。

二是大项目合作加快推进。哈中双方已制定了包含51个项目的产能合作早期收获清单，目前4个项目已建成投产，11个项目启动实施。此外，中方企业实施的化工、基础设施建设等领域10亿美元以上的大项目也在加快的推进。

三是互联互通成果显著。2017年，过境哈萨克斯坦中欧班列超过1800列，同比增长了50%，经过霍尔果斯口岸到欧洲的跨境运输通道影响力得到不断提升。

四是金融合作不断升级。中国是哈萨克斯坦最大的商业贷款来源国和第四大投资来源国，非资源领域投资、金融合作快速发展，中方积极参与阿斯塔纳金融中心建设。

五是农业和地方合作方兴未艾。哈萨克斯坦一系列农产品迅速实现对华准入，双方在种植、养殖、农产品加工、农业技术合作和物流运输等领域合作不断加强，成为哈中经贸合作的亮点；双方成功举办首届地方合作论坛，两国领导人及40余位省州长出席，为两国地方间交往与合作搭建了新的平台。



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