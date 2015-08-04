英国将延长空袭“伊斯兰国”时间至2017年3月

哈通社阿斯塔纳8月4日电 据中新社报道，英国国防部3日宣布，英国空军将延长空袭伊拉克境内"伊斯兰国"武装的时间，至2017年3月结束。此前，英国计划在2016年3月结束空袭。

英国国防大臣迈克尔•法伦当天访问伊拉克，他表示，英国空军已经对伊拉克境内的"伊斯兰国"武装进行了数百次空袭，帮助伊拉克政府军打击恐怖组织。 法伦表示，英国将继续加大为伊拉克地面部队提供空中支援的力度，还将在军事工程和军队医疗等领域继续为伊拉克提供支持。 从去年下半年开始，英国以"协助培训"的名义陆续向伊拉克派遣军事人员。上个月，英国政府宣布，将再派遣125名军事教官前往伊拉克，帮助伊拉克军队开展军事训练，以增强其与"伊斯兰国"武装分子作战的能力。

伊拉克国防部长奥比迪表示，希望英国进一步推动国际社会加大对伊拉克反恐战争的支持力度，"伊拉克希望英国军队能够为伊拉克军队提供更多支援，不论是在国际联盟的空中打击方面，还是在双边合作领域"。 去年9月，英国议会通过一项提案，授权政府对伊拉克境内的"伊斯兰国"武装进行空袭。这项提案不支持英军的空袭范围扩大到叙利亚境内，但法伦近日表示，不空袭叙利亚境内"伊斯兰国"目标"不合逻辑"，因为叙利亚与伊拉克极端武装人员并无区别。 英国首相卡梅伦不久前宣布英国推出打击极端主义的五年计划。他表示，英国将致力于与美国合作，一定要摧毁"伊斯兰国"组织。