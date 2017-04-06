瑞信：2017年全球财富增长4.6%

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 -- 瑞信研究院周五发表最新全球财富报告显示，截至2018年中的过去12月，全球财富总额增长4.6%至317万亿美元，超越人口增速，并以美国和中国独占鳌头。

报告显示，美国对全球财富贡献最大，其财富总额增加6.3万亿美元，达98万亿美元。美国的财富总额及成人平均财富均延续其自2008年以来每年的增长势头。中国目前家庭财富规模位居全球第二，增加2.3万亿美元至52万亿美元。

报告预计，未来五年中国的财富将进一步增长23万亿美元，在全球财富中的占比将从2018年的16%升至2023年的逾19%。过去12个月内，非金融资产继续快速增长，是除北美外所有地区整体增长的主要动力，贡献了中国和欧洲财富增长的逾75%，以及印度全部的财富增长。

亚太区（含中国和印度）的家庭财富稳步增长3%，超过114万亿美元，成为财富总值最大的地区。本币对美元的贬值持续影响澳大利亚和印度等亚太区主要经济体的财富趋势。亚太区国家和地区继续对全球高净值财富作出巨大贡献，中国内地、日本、澳大利亚、韩国和台湾的百万富翁人数超过880万，占全球总数的20%以上。

全球范围内，按成人平均财富计算，瑞士仍然是全球最富裕的国家，其2018年年中的成人平均财富为530,240美元，其次为澳大利亚（411,060美元），新加坡（283,120美元）在主要经济体中排名第九。香港成人平均财富以244,672美元全球排名第十四。

报告预计，未来五年全球财富将增长近26%，平均每年4.7%，2023年将达到399万亿美元。其中，百万富翁的人数将会大幅增长，2023年将会创下5,500万人的历史新高，比当前数量增加约1,300万人。

而亚太区百万富翁的人数预计每年将会增加7.6%，并在2023年达到1,500万人。中国百万富翁人数将会增加62%至560万人，在百万富翁榜上稳坐第二，领先日本、英国和德国。

来源：路透社中文网