2017年俄罗斯石油开采量预计达5.37亿吨

哈通社阿斯塔纳4月22日电 据俄塔斯社消息，俄罗斯第一副能源部长阿列克谢·塔克塞勒本周二在参加第三届全国石油与天然气论坛时表示，2017年俄罗斯石油开采量预计将小幅下降至5.37亿吨。

"俄罗斯去年的石油开采量首次突破5.34亿吨，预计今年将达到5.36-5.40亿吨水平，此后，石油产量的长期波动在所难免。我预测明年的产量将在5.37亿吨。"塔克塞勒说。



"俄罗斯2016年原油总出口量可能增长约4%，至2.54-2.55亿吨。如果出口量能够增加超过4%，这将意味着俄罗斯每日能向国际原油市场额外输送30万桶原油，这将抢占部分中东产油商的市场份额。"塔克塞勒称。



他同时指出，俄罗斯石油公司今年将提炼2.74-2.75亿吨石油。



塔克塞勒透露，俄罗斯能源部已经承认国家石油公司Rosneft年内无法实现私有化。此前，总统普京已把七家大型国企--包括钻石矿业公司Alrosa、石油公司Rosneft、Bashneft、铁路公司、外贸银行VTB、航空公司Aeroflot和最大造船公司Sovcomflot列为潜在私有化主体。